Геращенко прокоментувала намір бойовиків передати Україні двох полонених жінок через Савченко

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Так вирішила Москва": Геращенко розповіла про безрезультатні переговори щодо звільнення заручників

«ЗМІ наполегливо просять про коментар щодо можливого звільнення з ОРДЛО двох жінок. Друзі, тут може бути тільки одна позиція і один коментар. Ми щасливі звільненню кожного заручника, ми щасливі, що люди зустрінуть свята вдома. Ми щасливі, що рішення української сторони в односторонньому порядку передати до новорічних свят ОРДЛО 15 осіб з того списку, що вони запитували (до речі, в цьому списку є 6 жінок) сприяє гуманітарним жестам і рухам», - заявила Геращенко.

«Щодо двох жінок, прізвища яких прозвучали, то їх доля неодноразово обговорювалася в мінській групі ще з весни, одна з них працює в медіа, друга в одній з державних установ... Можливо, тому їх затримали. І добре, що скоро вони будуть вдома. Я дуже і дуже щиро рада», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, ватажки бойовиків "Л/ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність звільнити з полону двох жінок і передати їх українській стороні через нардепа Надію Савченко.