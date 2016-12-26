Геращенко прокоментувала намір бойовиків передати Україні двох полонених жінок через Савченко
Перший заступник голови ВР, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко прокоментувала заяву ватажків бойовиків про намір звільнити двох полонених жінок, наголосивши, що Україна вітає звільнення кожного заручника.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
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«ЗМІ наполегливо просять про коментар щодо можливого звільнення з ОРДЛО двох жінок. Друзі, тут може бути тільки одна позиція і один коментар. Ми щасливі звільненню кожного заручника, ми щасливі, що люди зустрінуть свята вдома. Ми щасливі, що рішення української сторони в односторонньому порядку передати до новорічних свят ОРДЛО 15 осіб з того списку, що вони запитували (до речі, в цьому списку є 6 жінок) сприяє гуманітарним жестам і рухам», - заявила Геращенко.
«Щодо двох жінок, прізвища яких прозвучали, то їх доля неодноразово обговорювалася в мінській групі ще з весни, одна з них працює в медіа, друга в одній з державних установ... Можливо, тому їх затримали. І добре, що скоро вони будуть вдома. Я дуже і дуже щиро рада», - додала Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, ватажки бойовиків "Л/ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність звільнити з полону двох жінок і передати їх українській стороні через нардепа Надію Савченко.