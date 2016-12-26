Бойовики заявили про рішення передати Україні через Савченко двох полонених жінок
Ватажки бойовиків "Л/ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність звільнити з полону двох жінок і передати їх українській стороні через нардепа Надію Савченко.
"Напередодні Нового року та Різдва ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок – Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак, в надії активізувати процес визволення з полону наших громадян, з надією на те, що в наступному році вони возз'єднаються з рідними і близькими", - цитує заяву ватажків бойовиків сепаратистський ресурс.
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Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Захарченком і Плотницьким за участю російської сторони.
Савченко після зустрічі з ватажками бойовиків заявила, що чорта вона не побачила.
За словами нардепа, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".