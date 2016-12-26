Мін'юст - Савченко: прямі перемовини з ватажками "ЛДНР" виключено

Таку думку в ефірі "112 Україна" висловила заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, коментуючи зустріч нардепа Надії Савченко з ватажками "ЛДНР".

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"Юридично мати відносини з так званими невизнаними "республіками" Луганської, Донецької областей ми не можемо і не плануємо мати. Ми не визнаємо факту даної окупації, ми розуміємо, що це тимчасова окупація, на якій відбувається АТО", – зазначила Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН, ватажки бойовиків "ЛДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність звільнити з полону двох жінок і передати їх українській стороні через нардепа Надію Савченко.