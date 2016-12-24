Борислав Береза заявив, що не замінює Савченко в ПАРЄ

Про це він заявив в коментарі каналу "112 Україна".

"Я не замінюю Надію Савченко. Я раніше був членом української делегації в ПАРЄ, я був заступником Савченко. Кожен з нас проходив за квотою, я був позафракційним. Всі інші фракції дали свою квоту, щоб витягнути її з в'язниці. На сьогодні вона вільна, тому делегація може з нею попрощатися. Тому я її не заміняю. На її місце буде обрано іншого депутата, кандидата обере парламент", - заявив Береза.

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Раніше повідомлялося, що після виключення нардепа Надії Савченко з делегації ПАРЄ представляти Україну замість неї буде Борислав Береза.

22 грудня парламент скасував внеквотное обрання народного депутата Надії Савченко в склад делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи.