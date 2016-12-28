Рішення російського суду про "держпереворот" не несе юридичних наслідків для України - Мін'юст

Про це в ефірі "5 каналу" заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

"Для нас все дуже просто в цьому питанні. Один із зрадників України, з колишніх народних депутатів подав цей позов у країні, яка не має юрисдикції з цього питання. Кишеньковий суд пана Путіна розглянув це питання і виніс це рішення, яке йому було вказано винести, а для нас воно не має жодних правових наслідків і навіть немає тут на що реагувати. Це один з актів російської пропаганди, який намагається просто під вивіскою суду продовжити свою агресивну політику", – зазначила вона.

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На запитання, чи є перспектива процесу у міжнародних судових інституціях, Севостьянова відповіла: "Казати про внутрішні питання України, а саме Революцію Гідності, і надання їй оцінки в якихось міжнародних судах на сьогоднішній день для цього немає жодних підстав і жодної такої юрисдикції".

Нагадаємо, що в Росії Дорогомиловський суд Москви за позовом екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Олійника на засіданні 27 грудня визнав протести 2014 року в Україні «державним переворотом».