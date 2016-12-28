Стало відомо, коли розпочнеться розгляд справи Царьова

Про це йдеться у оголошенні в газеті "Урядовий кур'єр" від 28 грудня.

Зазначається, що у провадженні Шевченківського райсуду Києва перебуває кримінальне провадження №1-кп/761/1211/2016 за обвинуваченням Царьова, зокрема, у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 31.01.2017 року о 09.00 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 515 каб.", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що у разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження здійснюватиметься за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

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Як повідомляв УНІАН,4 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України заявила, що розпочала процедуру заочного засудження Царьова.

В березні 2016 року ГПУ направила справу проти Царьова до суду.

«Направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України арьова за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу)», - зазначалося в повідомленні.

За даними ГПУ, Царьов обвинувачується у тому, що в період квітня – травня 2014 року, будучи народним депутатом України та кандидатом на пост президента України, взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» у засобах у засобах масової інформації.

Царьова оголошено у розшук.