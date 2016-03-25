ГПУ нарешті передала до суду справу обвинуваченого в сепаратизмі Царьова

12:03, 25 березня 2016
Політика
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Служба безпеки України завершила спеціальне досудове розслідування стосовно екс-регіонала Олега Царьова.

REUTERS

Генеральна прокуратура України (ГПУ) затвердила і направила до суду обвинувальний акт у провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, Служба безпеки України (СБУ) наразі завершила досудове розслідування стосовно Царьова за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу).

Читайте такожЄвросоюз опублікував рішення про продовження санкцій проти громадян і компаній РФЯк нагадують в ГПУ, Царьов обвинувачується у тому, що "в період квітня-травня 2014 року, будучи народним депутатом України та кандидатом на пост президента України, взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" з використанням засобів масової інформації".

Читайте такожЗМІ: Азаров і Царьов готуються створити в Москві забавний урядНаразі Царьов оголошений у розшук. Державне обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура України.

Як повідомляв УНІАН, восени 2015 року Генпрокуратура розпочала процедуру заочного засудження Царьова, який за даними ЗМІ та нардепів Держдуми РФ переховується на території Росії.

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