Глава СБУ розкритикував законспіровану зустріч Савченко з ватажками "Л/ДНР" (відео)

Про це в інтерв'ю 112 Україна розповів глава СБУ Василь Грицак.

Він наголосив, що не може заборонити народному депутату зустрічатися з кимось, але його оцінка такої події – негативна.

"Я не вважаю нормальним, коли депутат ВР, секретоносій, член комітету з оборони й безпеки, член ПАРЄ зустрічається на території третьої країни, як мені сказали потім, з відключеними мобільними телефонами, з дотриманням вимог конспірації і про щось спілкується", - наголосив Грицак.

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Також він розповів, що спілкувався із Савченко після її зустрічі у Мінську.

"Я мав розмову з Надією після цієї зустрічі, вона мені розповіла про обставини цієї зустрічі. Більше того, після цієї зустрічі СБУ запросила до себе Надію, і вона дала свідчення в кримінальному провадженні, яке ведеться в СБУ за фактом діяльності терорганізацій "ДНР" та "ЛНР", - підсумував глава СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Теслярським з участю російської сторони.