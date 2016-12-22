Савченко заговорила про повагу до ватажків "Л/ДНР", назвала їх "змученими війною людьми"

Про це із Берліну на своїй сторінці у Facebook написала кореспондентка ТСН.

"Побачила загнаних, змучених війною людей, які більше не хочуть воювати, розумних, тверезих, які заслуговують на мою повагу", - висловилася Савченко про бойовиків під час виступу у "Музеї Берлінської стіни" в Німеччині.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони.

Раніше Савченко також заявляла, що лідери терористів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами.