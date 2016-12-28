В Україні побудують два десантні катери "Кентавр" для потреб ВМС - Генштаб

В Україні на замовлення Міністерства оборони для Військово-Морських Сил ЗСУ побудують два десантні катери типу «Кентавр».

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу України у Facebook.

«Сьогодні на Київському суднобудівному заводі проведено церемонію закладки двох десантних катерів типу «Кентавр». Будівництво цих бойових одиниць відбуватиметься на замовлення Міністерства оборони України», - йдеться в повідомленні.

Командувач ВМВС віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив на «непересічному значенні для розвитку флоту і зміцнення обороноздатності країни продовження будівництва бойових кораблів і катерів».

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Він подякував колективу ПАТ “Завод “Ленінська кузня” за плідну співпрацю. За словами Воронченка, раніше побудовані на підприємстві малі броньовані артилерійські катери «Аккерман» і «Бердянськ» успішно пройшли усі випробування, включені до бойового складу флоту, і вже продемонстрували свою спроможність виконувати завдання за призначенням.

«У квітні поточного року були закладені ще чотири катери проекту 58155, і сьогодні вони успішно будуються. Нарешті, початок будівництва двох десантних катерів демонструє послідовне нарощування бойових спроможностей національних ВМС», - додав Воронченко.

***Десантний катер є спеціалізованим бойовим надводним катером різнорідних десантних сил морського компоненту сил швидкого реагування, який може виконувати завдання як самостійно, так і в складі тактичних груп катерів. Призначений для транспортування морем та висадки на необладнане узбережжя морського десанту, ураження (знищення) окремих малорозмірних цілей противника (об’єктів протидесантної оборони) вогневими засобами, боротьби з десантно-висадочними засобами противника, а також для боротьби з протидиверсійними силами та засобами противника, ведення розвідки і спостереження, вивчення району бойового призначення, захисту судноплавства на прикордонних річках, сприяння силам Державної прикордонної служби України в посиленні охорони державного кордону.