Україна готова віддати бойовикам 228 осіб в обмін на 48 українських заручників - СБУ
Українська сторона готова віддати ОРДЛО 228 осіб в обмін на 48 українських заручників.
Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт у ефірі «112 Україна».
«Ми готові зараз не тільки передати 15 осіб, а й віддати 228 чоловік, щоб забрати 48 наших заручників»,- сказав Тандіт.
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Він підтвердив передачу представникам ОРДЛО 15 осіб.
«Буквально кілька хвилин тому ми сіли в машину і вже рухаємося в бік Бахмута, Краматорська і Слов'янська. До цього ми вийшли на нейтральну територію і передали туди колишніх 15 ув'язнених як знак доброї волі, підтвердивши, що ми хочемо зробити все для відновлення процесу звільнення наших заручників»,- зазначив радник.
За його словами, це люди, які вчиняли злочини проти цілісності України, в основному за ст. 258 (участь у незаконних військових формуваннях). Серед них було 6 жінок. За словами Тандіта, «на руках цих людей немає крові».