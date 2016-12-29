Україна готова віддати бойовикам 228 осіб в обмін на 48 українських заручників - СБУ

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт у ефірі «112 Україна».

«Ми готові зараз не тільки передати 15 осіб, а й віддати 228 чоловік, щоб забрати 48 наших заручників»,- сказав Тандіт.

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Він підтвердив передачу представникам ОРДЛО 15 осіб.

«Буквально кілька хвилин тому ми сіли в машину і вже рухаємося в бік Бахмута, Краматорська і Слов'янська. До цього ми вийшли на нейтральну територію і передали туди колишніх 15 ув'язнених як знак доброї волі, підтвердивши, що ми хочемо зробити все для відновлення процесу звільнення наших заручників»,- зазначив радник.

За його словами, це люди, які вчиняли злочини проти цілісності України, в основному за ст. 258 (участь у незаконних військових формуваннях). Серед них було 6 жінок. За словами Тандіта, «на руках цих людей немає крові».