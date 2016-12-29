Жест доброї волі: Україна в односторонньому порядку передала бойовикам 15 сепаратистів

Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Як зазначає відомство, Українська держава пішла на такий жест доброї волі з надією остаточно "розморозити" процес обміну полоненими, який блокувався бойовиками.

Читайте такожУ "ДНР" пропонують обміняти 47 полонених українців на 690 сепаратистів

"Ми готові йти на поступки в цьому питанні, аби найшвидше повернути наших бранців до родин", ‒ наголосив голова Служби безпеки України Василь Грицак. За його словами Україна також ініціювала обмін п’ятдесяти восьми підтверджених бойовиками наших заручників на 228 прихильників сепаратистів.

"СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до Різдвяних свят", ‒ запевнив Василь Грицак.

Як повідомила УНІАН речник СБУ Олена Гітлянська, передача відбулася сьогодні в районі населеного пункту Майорськ в рамках раніше наданою українською стороною обіцянки передати "безвозмездно (рос.)" 15 бойовиків, які утримуються на контрольованій українською владою території.

Також Гітлянська зазначила, що стосовно передачі полонених, яких бойовики утримують у себе, то це залежить від них.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська сторона заявила, що видасть ОРДЛО 15 помилуваних осіб і розраховує на "гуманізм" у відповідь.