Путін не захотів вітати Порошенка з Новим роком
17:32, 30 грудня 2016Політика
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Президент Росії Володимир Путін у своєму новорічному привітанні не згадав главу української держави Петра Порошенка.
Володимир Путін / REUTERS
Про це свідчить привітання російського президента, оприлюднене на офіційному сайті Кремля.
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Так, у своєму привітанні Путін згадав президента Франції Франсуа Олланда, Туреччини Реджепа Ердогана, Білорусі Олександра Лукашенка, канцлера ФРН Ангелу Меркель і новообраного президента США Дональда Трампа.
Не привітав Путін і "лідерів" так званих ДНР і ЛНР.
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