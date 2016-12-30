Путін не захотів вітати Порошенка з Новим роком

Про це свідчить привітання російського президента, оприлюднене на офіційному сайті Кремля.

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Так, у своєму привітанні Путін згадав президента Франції Франсуа Олланда, Туреччини Реджепа Ердогана, Білорусі Олександра Лукашенка, канцлера ФРН Ангелу Меркель і новообраного президента США Дональда Трампа.

Не привітав Путін і "лідерів" так званих ДНР і ЛНР.