Путін не захотів вітати Порошенка з Новим роком

17:32, 30 грудня 2016
Політика
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Президент Росії Володимир Путін у своєму новорічному привітанні не згадав главу української держави Петра Порошенка.

Володимир Путін / REUTERS

Про це свідчить привітання російського президента, оприлюднене на офіційному сайті Кремля.

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Так, у своєму привітанні Путін згадав президента Франції Франсуа Олланда, Туреччини Реджепа Ердогана, Білорусі Олександра Лукашенка, канцлера ФРН Ангелу Меркель і новообраного президента США Дональда Трампа.

Не привітав Путін і "лідерів" так званих ДНР і ЛНР.

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Теги: #Порошенко#привітання