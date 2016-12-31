ЄС втрачає довіру українського суспільства через затримки із "безвізом" - Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила в ефірі «5 каналу», повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

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«Важливо, щоб в українському суспільстві правильно розуміли, що вся історія стосовно безвізу не пов'язана з якоюсь українською зрадою. Ми все зробили в цьому питанні . Але, на жаль, ми зіштовхнулися з позицією, коли європейська сторона веде себе не зовсім зрозуміло, безпідставно прив'язуючи безвізовий режим до так званого «спеціального механізму», відтерміновуючи введення безвізового режиму для нас», - сказала Геращенко.

«Для мене так само очевидно, що вся ця історія обернулася тим, що європейський союз втрачає довіру серед українського суспільства. А це дуже серйозно», - наголосила перший віце-спікер.

За її словами, «це не означає, що українське суспільство змінює свої принципи, або що в нас щось змінюється в зовнішніх пріоритетах».

«Але так само відданість принципам має демонструвати сьогодні Європейський Союз, який від України завжди вимагає відповідальної політики. Так, це правильно, але має бути відповідальним і Європейський Союз»,- додала Геращенко.