Клімкін про дату запровадження "безвізу": впевнений, що рішення буде навесні

Про це Клімкін сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

На запитання, коли ЄС запровадить для українців безвізовий режим, міністр відповів: "Ми тільки що бачили, що відбулося в Німеччині (напад на різдвяний ярмарок в Берліні - УНІАН). І це дійсно впливає на ментальність багатьох людей, які втрачають свій звичайний спосіб життя, які не можуть піти на різдвяний ярмарок. І іноді там є багато популістичних політиків, які звинувачують міграційні потоки. Тобто, ніхто не боїться українців, але тим не менше, ЄС хоче мати механізм реагування на міграційні ризики".

"Зараз, за моїми останніми даними, я зробив багато дзвінків своїм колегам і, до речі, багатьом міністрам внутрішніх справ. У Європейському парламенті цей механізм буде проголосований в лютому, потім, відповідно, буде рішення Європейської Ради, потім воно буде опубліковане, тобто, дійсно це справа декількох місяців", - наголосив Клімкін.

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Водночас він зауважив, що з точністю до тижня не може сказати, коли буде запроваджено безвіз для українців.

На запитання, чи може це статися у квітні, Клімкін відповів: "Моя версія, що це декілька місяців, плюс-мінус там один тиждень. Чесно, не можу сказати, але те, що це буде протягом найближчих місяців, це можу сказати... Впевнений, що рішення буде у нас навесні".

Він нагадав, що Європейська комісія та Європарламент і всі країни-члени ЄС сказали, що Україна виконала всі критерії, необхідні для скасування віз. "Як тільки буде механізм реагування, відповідно, вони проголосують безвіз для України", - зауважив міністр.

Також, за словами Клімкіна, в підсумку знадобиться декілька тижнів, щоб безвізовий режим технічно запрацював.

Як повідомляв УНІАН, рішення про дату запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українців прийматиметься в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Європейської Ради та Європарламенту.

15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.