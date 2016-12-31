Порошенко на Донбасі: "Ми обов'язково об'єднаємося. Україна – єдина, і ми єдині"

Президент України Петро Порошенко в Маріуполі звернувся до українців на не підконтрольній території.

"Дорогі наші співвітчизники! Російська окупація – тимчасова. Ми обов'язково об'єднаємося. Україна – єдина, і ми єдині", - заявив Порошенко.

Президент також вручив державні нагороди військовим - учасникам АТО, які відзначилися в боях на Світлодарській дузі і в Широкіному.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, нагородами відзначені за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджений начальник штабу – перший заступник командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 54-ї окремої механізованої бригади майор Віктор Білоцький, командир бригадної артилерійської групи – заступник командира 54-ї окремої механізованої бригади підполковник Віталій Ложкар і командир батальйону 54-ї окремої механізованої бригади підполковник Олексій Оцерклевич.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено санітарний інструктор – радіотелефоніст медичного пункту батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ старший матрос Ірина Шевченко. Вона неодноразово, не шкодуючи власного життя, надавала першу медичну допомогу бійцям безпосередньо під час бою, чим врятувала не одне життя.

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Глава держави вручив орден «За мужність» III ступеня командира бойової машини – командир механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ солдату Валерію Гонті.

Медаллю «За військову службу Україні» відзначений санітарний інструктор медичного пункту механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ солдат Ганна Безсмертна.

Крім того, Порошенко присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» командиру механізованої роти механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ лейтенанту Микиті Яровому посмертно.

Нагороду президент вручив матері героя Людмилі.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко з американською делегацією на чолі із сенатором Джоном Маккейном прибули в командний пункт в районі Широкіного на лінії розмежування, щоб привітати військовослужбовців з Новим роком.