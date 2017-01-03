Парубій про "безвіз" для України: питання не знято з порядку денного Європарламенту - його відстрочено

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, йдеться на сайті парламенту.

Він переконаний, що найближчими місяцями на пленарних засіданнях Європарламенту це питання має бути вирішене.

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"Я можу сказати одне напевно: коли він з’явиться на порядку денному, за нас буде переважна більшість депутатів. Я це знаю від депутатів різних фракцій і про це можу говорити впевнено. Можу твердо говорити: питання не знято з порядку денного - його відстрочено", - наголосив Парубій.

Раніше у Європейському парламенті детально пояснили, як буде остаточно прийнятий механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського союзу з третіми країнами, а також розповіли про тимчасові рамки, коли будуть розпочаті міжінституційні переговори про надання безвізового режиму Україні.