У Європарламенті спрогнозували, коли буде "безвіз" для України

Зокрема, механізм не буде ще раз виноситися на голосування на пленарному засіданні, якщо ніхто з депутатів не вирішить протилежне. За прогнозами парламенту, переговори щодо українського питання будуть розпочаті у березні-квітні після того, як набере чинності механізм тимчасового призупинення.

Про це розповіли власному кореспонденту УНІАН в Європарламенті. «На пленарному засіданні була проголосована не остаточна версія – текст ще має бути перевірений спеціалістами із законодавства, має бути перекладений на всі офіційні мови. Це те, що ми називаємо корригендум. Тому він має повернутися назад у Комітет і після нього – на пленарне засідання. Але це не значить, що має бути голосування. Тільки в разі, якщо хто-небудь буде просити винести питання на голосування. Голосування не буде - на початку пленарного засідання буде зроблено оголошення, і якщо не буде ніяких заперечень, буде вважатися, що справа зроблена. Це може статися, скоріше за все, на пленарному засіданні у лютому», - пояснив співрозмовник агентства.

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При цьому він наголосив, що в ЄП не очікують, що хтось з депутатів буде просити виносити на голосування те, «що вже було погоджено і проголосовано». «Лінгвістичні зміни будуть дуже незначними. Потім, після погодження на пленарному засіданні у лютому, це має бути ухвалено Радою. Після цього це має бути підписано та оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого на 21-й день воно набере чинності», - додали в ЄП.

Щодо часових рамок, коли можуть бути розпочаті міжінституційні переговори з надання безвізового режиму Україні, співрозмовник агентства зауважив, що ЄП «був готовий це зробити місяці тому». «Доповідач (Марія Габріель) просила Раду розпочати переговори, але Рада сказала, що переговорів не буде доти, доки механізм тимчасового призупинення не набере чинності. Зараз це залежить від Ради – парламент готовий до переговорів», - підкреслив він.

У цьому зв’язку в ЄП зробили прогноз, що механізм тимчасового призупинення набере чинності у березні-квітні, і після цього мають розпочатися переговори з українського питання. «Але всі ці дати – тільки прогноз, це залежить від роботи багатьох людей, різних інституцій, можуть бути затримки, щось може бути швидше – треба подивитися», - констатував представник ЄП.