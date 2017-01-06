Кравчук запропонував спосіб припинення війни між Україною і Росією

10:04, 06 січня 2017
Політика
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Перший президент України Леонід Кравчук розповів, як, на його думку, можна припинити війну між Україною і РФ.

REUTERS

При цьому він зазначив, що сьогодні такого рецепту немає ні у кого, але шукати його треба, передає Эхо Москвы.

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"І я пропонував (і зараз пропоную) Кремлю визначити 5 осіб, моральних авторитетів, які ніколи не були при владі, в партіях, ніде... Не були. Просто моральні авторитети. І Україна таких 5. Нехай сядуть і напишуть документ, що потрібно зробити, щоб припинилася війна, і налагодити відносини. Не треба по-братськи, не треба дружньо, потрібні просто людські, партнерські відносини", - заявив він.

Потім, за його словами, цей документ потрібно направити президенту Росії і главі української держави, і "хай думають, як вирішити це питання, тому що вбивати думати не треба".

Раніше Кравчук заявляв, що РФ не піде на широкомасштабний наступ на Україну.

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Теги: #Росія#війна#Україна#Кравчук