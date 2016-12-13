"Це буде останній день життя Росії": Кравчук оцінив ймовірність повномасштабного вторгнення РФ

"Навіть якщо уявити, що Росія піде широкомасштабним кроком по Україні і постане питання про окупацію України, це буде останній день життя Росії. Тому що отримати Україну в покору, утримати в покорі, утримати економічно, політично і духовно, я вважаю, це нереально. Я переконаний, що російські політики не настільки примітивні, щоб цього не бачити. Для них краще точковий тиск, який вони хочуть використовувати через Донбас. І цей точковий тиск використовується в різних варіантах. Але щоб піти широкомасштабної війною проти України, я цього не бачу", - цитує Кравчука 112.ua.

Читайте також"Треба ставити питання руба": Кучма заявив, що грати в піддавки з бойовиками більше не можна

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши так званий «референдум» щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% людей висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.