Поведінка Росії сприяє: у Британії готують аналог "закону Магнітського"

Про це повідомляє «Голос Америки».

Американський закон також розширений на всіх, кого звинувачують у порушенні прав людини. Зростає тиск на інші європейські країни наслідувати їхній приклад.

Білл Броудер, генеральний директор Hermitage Capital, який успішно боровся, щоб закон Магнітського підписали в США, тепер продовжує боротьбу в Британії. Він вірить в успіх справи і переконаний, що дії Москви в Україні та Сирії цьому сприяють:

«Поведінка Росії протягом останніх двох років настільки шокує, що стало можливим навіть переконати виконавчу владу, що це буде правильним кроком».

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Проект британського закону Магнітського обговорюється як поправка до ширшої частини законодавства під назвою Акт кримінальних фінансів. Ендрю Фоксолл, керівник програми щодо Росії в аналітичній групі «Товариство Генрі Джексона», стверджує:

«Акт покликаний розширити сферу застосування законів, що стосуються Магнітського, щоб перенести їх у набагато глобальніший контекст».

Як повідомляв УНІАН, мінфін США вніс до "списку Магнітського" п'ятьох росіян, серед яких опинився голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.