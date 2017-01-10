У Кремлі заявили про готовність вести діалог з США "навіть в умовах санкцій"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Оскільки відносини перебувають зараз, скажімо так, на найнижчій точці, безумовно, існують абсолютно різні формати щодо нормалізації відносин. Санкції, безумовно, є елементом, який надзвичайно негативно позначається на двосторонніх відносинах, але, разом з тим, навіть в умовах санкцій, безумовно, будь-які можливості для діалогу в Москві вітали б і готові до цього», - сказав Пєсков.

Він заявив, що відносини двох країн «деградували» під час другого терміну чинного президента США Барака Обами.

«У даному разі, напевно, результати президентства Обами - це внутрішня справа США, ми не хотіли б в це втручатися. Єдине, що ми можемо висловити глибоке співчуття у зв'язку з тим, що саме на другий термін президентства Обами, на жаль, припав період досить безпрецедентної й тривалої деградації наших двосторонніх відносин», - сказав Пєсков.

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За його словами, це не відповідає ні російським інтересам, ні інтересам Вашингтона.

«Ми шкодуємо, що так сталося. Разом з тим, ми сподіваємося, що так чи інакше в перспективі вдасться вийти на позитивнішу траєкторію розвитку наших відносин з Америкою», - зазначив Пєсков.

Розширення "списку Магнітського" він назвав «додатковим кроком» «рукотворної деградації наших відносин».

При цьому він не відповів на запитання про можливе запровадження заходів у відповідь. «Цього я зараз не можу сказати», - зазначив Пєсков.

У той же час він заявив, що Кремль вбачає в можливості запровадження «антихакерских» санкцій з боку Вашингтона продовження спроб виключити діалог і завдати шкоди відносинам США і Росії.

«Знову ж, це внутрішня справа США, але тут ми бачимо продовження спроб щодо виключення будь-якого діалогу між двома нашими країнами і спроб, удар за ударом, завдати подальшої шкоди перспективам наших двосторонніх відносин», - сказав Пєсков.

Як відомо, відносини США і РФ погіршилися після початку прямої російської агресії в 2014 році проти України.

9 січня Мінфін США на підставі «акту Магнітського» запровадив санкції стосовно п'яти громадян РФ, включаючи голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. Згідно опублікованим прес-релізом міністерства, до списку санкцій включено також Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, Станіслава Гордієвського і Геннадія Плаксіна.