Пашинський розповів, що у нього була необхідність носити із собою зброю

Про це він заявив після допиту у вівторок, повідомляє "Українська правда".

"Це нагородна зброя, яка була мені видана в березні 2014 року. Я був в.о. глави Адміністрації президента, я мав право на її носіння, я вмію нею користуватися. І я її видав в той же вечір (коли була стрільба – ред.) працівникам правоохоронних органів", - сказав він.

Також він додав, що носить зброю "у випадку необхідності".

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"В даному випадку у мене була така необхідність і я носив із собою зброю", - сказав Пашинський, додавши, що розповів слідству, чому у нього була така необхідність.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить допит народного депутата України Пашинського з приводу інциденту 31 грудня з жителем Васильківського району на Київщині, під час якого політик використав вогнепальну зброю.

У поліції повідомили, що за фактом інциденту проводиться кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).

Водночас потерпілий В'ячеслав Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що політик порушував правила поводження зі зброєю, і куля випадково влучила в ногу, а не йому в тулуб.