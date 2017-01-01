Нардеп Пашинський заявив, що прострелив ногу нападнику: поліція з’ясовує всі обставини

Про це депутат повідомив у Facebook.

«Вечір перед Новим роком пройшов для мене, на жаль, дуже прикро. Повертаючись близько 17:00 додому, ми з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі», - написав Пашинський.

За його словами, він вийшов з автомобіля, щоб сказати людям, які були поряд з машиною, що вони наражають на небезпеку інших водіїв, фактично перегородивши дорогу в темну пору доби.

«Прохання хоча б увімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише, коли лежав, вистрілив йому у ногу», - розповів Пашинський.

«Ми перев’язали йому рану, відразу викликали швидку та поліцію», - додав депутат.

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За його словами, він сам почувається добре, а нападник перебуває в лікарні: «Я майже в нормі. Нападник в лікарні приходить у себе. Поліція розбирається, що це було».

В повідомленні відділу комунікації поліції Київської області повідомили, що інцидент стався в одному з сіл Васильківщини «між місцевим жителем та одним з народних депутатів».

На даний час в поліції встановили, що 38-річний житель Васильківщини «вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України».

«Наразі всі учасники події встановлені, поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту», - запевнили в главку.