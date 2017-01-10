"Не підзвітна СБУ": Савченко прокоментувала застереження спецслужб щодо оприлюднення списків полонених
Надія Савченко заявила, що вона як народний депутат не є підзвітною Службі безпеки України, але співпрацює з нею.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу в Києві.
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«Щодо СБУ: вивчіть вже, врешті-решт, що народний депутат – це та особа, якій народ надає найвищий ступінь довіри. Народний депутат має право на доступ до всієї державної таємниці найвищого рівня. Ми, народні депутати, не підзвітні СБУ, ми можемо співпрацювати. Я співпрацюю і далі буду співпрацювати постійно з усіма службами, тому що на них дуже багато чого замикається. Це дійсно силові структури, які захищають Україну, тому, звичайно, буду з ними співпрацювати. І ми надалі співпрацюємо», - наголосила Савченко.
Вона зауважила, що має право на власну думку.
«Я пройшла цей шлях, і я знаю, як він виходить найбільш ефективним. Я так вийшла, і я вважаю, що це допоможе усім решті», - підкреслила Савченко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 січня, Савченко оприлюднила списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі. У списках, які вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, вказані 524 особи.
Раніше СБУ застерігла Савченко від цього вчинку.