Савченко опублікувала списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі

У списках, які політик опублікувала на своїй сторінці у Facebook, вказані 524 особи.

«В цих списках, що ми зібрали за дев'ять місяців після мого повернення, вже можуть бути неточності. Когось могли обміняти так, що й ніхто не знав, про когось можуть бути неточні чи неповні дані...Тому звертаюся до всіх людей, кому не байдуже чуже горе, давайте розшукаємо наших хлопців разом. Якщо у вас є якась інформація чи ви знайшли себе чи своїх рідних, знайомих в цих списках, і вам вже не потрібна чи, навпаки, потрібна допомога, то пишіть мені на фб», - зауважила вона.

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Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих осіб можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою "всіх на всіх" повинен відбуватися у три етапи.

«Етап перший: здійснюється обмін по списках, які підтверджує кожна сторона зі свого боку утримуваних полонених. Етап другий: з тих, хто залишився в списках, розшукуються по прихованих в'язницях і підвалах, одною й іншою стороною, всі полонені, що залишилися живі. Етап третій: всіх, кого знайти не вдалося, визнаються мертвими або безвісти зниклими», - написала вона.

Після цього, за її словами, починається робота з розшуку захоронень, ексгумації, ідентифікації і перепоховання загиблих.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Надія Савченко написала у своєму Facebook про намір опублікувати найближчим часом списки військовополонених і зниклих безвісти на Донбасі.