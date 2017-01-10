СБУ спростувала інформацію про "нелюдські" умови перебування Єфремова в ізоляторі

Як повідомляється на сторінці СБУ в Facebook, за весь час перебування під вартою Єфремов та його адвокати не подали жодної скарги, у тому числі на умови утримання.

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«Олександр Єфремов знаходиться в стандартній двомісній камері площею 13,5 квадратних метрів, яка обладнана всім необхідним. Вікно з кватиркою вільно відкривається за бажанням затриманого», - йдеться у повідомленні.

Для припинення спекуляцій Служба безпеки України, за зверненням адвокатів, готова надати можливість для ознайомлення з умовами утримання Єфремова уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Генеральна прокуратура України направила в суд обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч.3 ст.27, ст.341 КК України); в пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).

Також Єфремову інкримінують вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст.110 КК України); організаційне й інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч.1 ст.258-3 КК України); державну зраду (ч.1 ст.111 КК України).

Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави.

27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб.

24 листопада суд ще раз продовжив йому арешт до 22 січня 2017 року.