Держзрада та сприяння терористам "ЛНР": обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі стосовно колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова про вчинення ним низки злочинів.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у Facebook.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України 4 січня 2017 року направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженню щодо Олександра Єфремова про вчинення ним низки злочинів", - написав Луценко.

За його даними, мова йде про організацію захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації (ч. 3 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України); пособництві у захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК); вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: надання іноземній організації та його представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз продовжив йому арешт до 22 січня 2017 року.

9 грудня прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальній справі за підозрою Єфремова в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації; пособництві у захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційному та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: надання іноземній організації та його представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

14 грудня один з адвокатів Євген Солодко повідомив, що Генпрокуратура відкрила ще одне провадження щодо Єфремова. За словами Солодка, зі "старого" справи виділені матеріали про підозру Єфремова у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 110 (посягання на територіальну цілісність) та 258 (створення терористичної організації) з позначкою 3 Кримінального кодексу.

3 січня інший адвокат Олександр Мельников заявив, що Єфремову надали обвинувальний акт у кримінальному провадженню щодо посягання на територіальну цілісність України.