Комітет Європарламенту підтримав "безвіз" для Грузії
Комітет Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ схвалив угоду щодо візової лібералізації з Грузією.
Про це комітет ЄП повідомив на своїй сторінці у Twitter.
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"Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС. Голосування відбудеться на засіданні ЄП у лютому" - йдеться у повідомленні.
За проголосували 42 депутати, проти – двоє, один утримався.
#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariyapic.twitter.com/aKYJrxZnlW— LIBE Committee Press (@EP_Justice) January 12, 2017
Нагадаємо, 8 грудня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) затвердив законопроект про запровадження механізму припинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.