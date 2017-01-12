Комітет Європарламенту підтримав "безвіз" для Грузії

12:23, 12 січня 2017
Політика
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Комітет Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ схвалив угоду щодо візової лібералізації з Грузією.

Комітет ЄП схвалив угоду щодо

Про це комітет ЄП повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС. Голосування відбудеться на засіданні ЄП у лютому" - йдеться у повідомленні.

За проголосували 42 депутати, проти – двоє, один утримався.

Нагадаємо, 8 грудня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) затвердив законопроект про запровадження механізму припинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

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Теги: #безвіз#Грузія