Пєсков заявив, що питання звільнення росіян зі списку Савченко не в компетенції Кремля

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Це не до мене питання», - сказав Пєсков, на прохання підтвердити, що 102 росіянини потрапили в українські в'язниці за злочини проти України в період 2014-2016 років.

На питання, що робить Кремль для їх звільнення, прес-секретар сказав, що, якщо російські громадяни потребують юридичного захисту, їм надається допомога. «Деталями я не володію, очевидно, це питання не до мене», - сказав він. За його словами, цим питанням займається МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Савченко на своїй сторінці в Facebook опублікувала списки полонених українських військових на окупованому Донбасі, а також списки бойовиків, заарештованих владою України. Також вона оприлюднила список громадян РФ, в якому 102 прізвища заарештованих у зв'язку з боями на Донбасі в 2014-2016 роках.

Після чого Пєсков заявив, що в Кремлі мають намір проаналізувати оприлюднений Савченко список громадян РФ, затриманих в Україні.