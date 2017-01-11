Проти Савченко можуть відкрити кримінальну справу через публікацію списків полонених– представник омбудсмена

Таку думку висловив представник секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини Михайло Чаплига, пише Українська правда.

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"Закон говорить про особливий порядок оприлюднення інформації про військовослужбовців. А частина осіб зниклих або полонених на території ОРДЛО – це наші військовослужбовці. Тут є порушення закону про боротьбу з тероризмом. В цьому аспекті можливий початок якогось кримінального провадження в цій справі", – сказав Чаплига.

Разом з тим, Чаплига констатує, що частина правозахисників вітає таку ініціативу Савченко, як вітає будь-які кроки щодо пришвидшення звільнення українських заручників.

"Якщо є люди, які вважають, що їхнє право на приватність є порушене, то вони можуть звертатися з заявою. Може бути відкрите кримінальне провадження за ст. 182 ККУ – незаконне збирання, зберігання, використання поширення інформації про особу без її згоди. Провадження може бути відкрите слідчим або прокурором лише на підставі заяви", - сказав Чаплига.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 10 січня, Савченко оприлюднила списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі. В них вказано 524 особи.

Згодом в СБУ заявили, що списки, оприлюднені Савченко, є некоректними.

11 січня Савченко опублікувала відкориговані списки полонених.