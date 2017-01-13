ГПУ ініціює позапланові перевірки е-декларацій 29 народних депутатів

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, в ході опрацювання е-декларацій народних депутатів встановлені факти невідповідності між задекларованими грошовими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачені податки та обов’язкові платежі відповідно до вимог Податкового кодексу України.

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Зокрема, відповідно до наявної інформації, один з народних депутатів у період з 2001 по 2016 роки отримав дохід у сумі 600 тис. грн. Втім, за даними електронної декларації за 2015 рік, йому належать кошти у розмірі майже 22 млн грн.

"Враховуючи, що такі випадки непоодинокі та з метою встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами та їх податковими агентами належних сум податків до бюджету, Генеральною прокуратурою України перед Державною фіскальною службою України ініційовано проведення документальних позапланових перевірок з зазначених питань щодо 29 народних депутатів України", - зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2016 року у Генпрокуратурі заявили, що перевірили декларації половини народних депутатів, стосовно 53-х з них матеріали перевірки направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Станом на 12 січня 2017 р. детективи НАБУ зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.