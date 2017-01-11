Під виглядом е-декларування легалізували награбоване - нардеп

Про це днями заявив народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з прав людини та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Замість регламентованого законом е-декларування фактично відбулася легалізація надприбутків урядових чиновників, депутатів, суддів, прокурорів, які ні дня не працювали у бізнесі, задекларували мільйони готівки і тисячі об'єктів елітної нерухомості і дорогого транспорту. При цьому правоохоронні органи нічого не збираються робити, щоб реально розслідувати джерела отримання чиновниками надприбутків. Про декларації все скоро забудуть, або навіть вже забули, — та що це, як не легалізація наворованного?" — підкреслив Вадим Рабінович.

На думку парламентарія, розпочатий в Україні процес електронного декларування не дає результатів у боротьбі з корупцією, бо фактично не притягує чиновників до відповідальності. "Влада просто констатувала, що у нас країна бандитського капіталізму. Всі знову закрили очі і не бачать, як у якогось дрібного прокурора або голови райадміністрації 18 квартир і по 20 автомобілів, та ще й пару сотень гектарів земельки з будинками. Та якщо скласти суму з їх зарплат за 100 років — і то такого не купиш. І що ж це тоді? Відповім: це банда, яка зробила із злодіїв і корупціонерів "чесних" за принципом: свій свого не видасть", — переконаний лідер партії "За життя".

Нагадаємо, восени 2016 року в Україні завершився перший етап електронного декларування. Е-декларації повинні були подати всі чиновники. За внесення недостовірних відомостей чи несвоєчасне подання е-декларацій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У той же час досі до кінця не визначено механізм перевірки цих документів.

З січня 2017 року в Україні почався новий етап подання електронних декларацій.