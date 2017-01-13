Посол України обурився підготовкою візиту міністра РФ до Німеччини в обхід санкцій

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився підготовкою візиту міністра РФ до Німеччини в обхід санкцій. Про це він написав у Twitter.

Міністр с/р россии ткачов у Берліні??? Виходим з того, що офіційний Берлін не допустити порушення санкційного режиму! https://t.co/7kFj4Xzgm9 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 13, 2017

В той же час вже відомо, що Міністр сільського господарства Російської Федерації Олександр Ткачов візьме участь у саміті міністрів сільського господарства країн G20, який відбудеться 22 січня поточного року в Берліні.

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Міністерство продовольства та сільського господарства ФРН виступило на захист такого рішення.

Раніше видавниче об'єднання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) поширило інформацію про те, що Берлін має намір запросити російського міністра, включеного в санкційний список Євросоюзу, в обхід санкцій. Для цього уряд ФРН підвищив статус заходу, прирівнявши його до зустрічі під егідою ОБСЄ. Рада Європи ЄС надає обмежений дозвіл на в'їзд особам, які перебувають під санкціями, для участі в засіданнях в рамках ОБСЄ.