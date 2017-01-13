Посол України обурився підготовкою візиту міністра РФ до Німеччини в обхід санкцій

16:27, 13 січня 2017
Політика
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Дипломат висловив надію, що Берлін не допустить порушення санкційного режиму.

REUTERS

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився підготовкою візиту міністра РФ до Німеччини в обхід санкцій. Про це він написав у Twitter.

В той же час вже відомо, що Міністр сільського господарства Російської Федерації Олександр Ткачов візьме участь у саміті міністрів сільського господарства країн G20, який відбудеться 22 січня поточного року в Берліні.

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Міністерство продовольства та сільського господарства ФРН виступило на захист такого рішення.

Раніше видавниче об'єднання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) поширило інформацію про те, що Берлін має намір запросити російського міністра, включеного в санкційний список Євросоюзу, в обхід санкцій. Для цього уряд ФРН підвищив статус заходу, прирівнявши його до зустрічі під егідою ОБСЄ. Рада Європи ЄС надає обмежений дозвіл на в'їзд особам, які перебувають під санкціями, для участі в засіданнях в рамках ОБСЄ.

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Теги: #Росія#санкції#саміт