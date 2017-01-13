Ігноруючи санкції: російський міністр відвідає саміт у Берліні

Це випливає з повідомлення на сайті російського відомства.

«Міністр сільського господарства Російської Федерації Олександр Ткачов візьме участь у саміті міністрів сільського господарства «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться 22 січня поточного року в Берліні. В рамках візиту, Олександр Ткачов проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами «великої двадцятки», - сказано в повідомленні.

Читайте такожСаміт лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 7–8 липня в німецькому Гамбурзі

Міністерство продовольства та сільського господарства ФРН виступило на захист рішення запросити голову Мінсільгоспу РФ Олександра Ткачова на зустріч міністрів сільського господарства країн G20.

Стандартний текст був відправлений всім представникам G20, повідомили в міністерстві, передає DW.

Раніше видавниче об'єднання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) поширило інформацію про те, що Берлін має намір запросити російського міністра, включеного в санкційний список Євросоюзу, в обхід санкцій. Для цього уряд ФРН підвищив статус заходу, прирівнявши його до зустрічі під егідою ОБСЄ. Рада Європи ЄС надає обмежений дозвіл на в'їзд особам, які перебувають під санкціями, для участі в засіданнях в рамках ОБСЄ.

МЗС Німеччини вже підтвердив, що Олександр Ткачов внесений в список учасників зустрічі глав міністерств сільського господарства країн G20. Крім того, під час перебування керівника російського Мінсільгоспу в Німеччині запланована його зустріч з німецьким колегою Крістіаном Шмідтом (Christian Schmidt) в закритому режимі. Міністерство закордонних справ ФРН при цьому підкреслила, що участь Ткачова в роботі ярмарку "Зелений тиждень", що проходить в ці дні в Німеччині, не передбачається.