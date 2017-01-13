Луценко у Латвії домовився про допомогу у поверненні виведених активів екс-чиновників – ГПУ

У п’ятницю генпрокурор Юрій Луценко провів двосторонні консультації з Генпрокурором Латвії Калнмеєрсом та керівництвом місцевого Бюро із запобігання та боротьби з корупцією (KNAB). Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

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Сторони домовились про сприяння латвійських колег у розслідуванні кримінальних справ проти українських екс-високопосадовців та поверненні незаконно набутих активів.

«Одним з основних завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій та вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом виведені з нашої держави», – наголосив Луценко.

На зустрічі обговорили стан двосторонньої співпраці в актуальних кримінальних справах, проблематику виконання запитів про міжнародну правову допомогу. Консультації відбулися у дусі взаєморозуміння, додали у прокуратурі.