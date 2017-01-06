Суд заарештував квартиру, два місця в паркінгах та корабель Януковича

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 29 грудня 2016 року, оприлюдненому у Єдиному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що суд ухвалив таке рішення за клопотанням старшого слідчого Генеральної прокуратури України.

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Також в ухвалі вказано, що Янукович підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчиненених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру вчиненні низки злочинів проти засад національної безпеки. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти 5 колишніх «беркутівців».

14 грудня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Януковича.

28 грудня у засіданні Печерського суду з розгляду клопотання Генпрокуратури щодо надання дозволу на заочне досудове розслідування у справі екс-президента за обвинуваченням у державній зраді було оголошено перерву на невизначений термін.