Росія використовує корупцію як інструмент для тиску на Україну – Байден

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

«Не є секретом, що Росія не хоче, щоби ви досягли успіху, пане президенте. Це стосується не лише України. Мова йде про майбутнє, якого ми довго домагалися в Європі, щоби вона була єдиною, вільною та в мирі», – наголосив Байден.

Він сказав, що вільна, єдина та мирна Європа є життєво важливим інтересом як для Сполучених Штатів, так і всіх європейців.

У цьому зв’язку віце-президент США наголосив, що самовизначення України, свобода від зовнішнього примусу та успіх у розвитку демократії має першочергове значення в усвідомленні реальності.

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«Я рішуче закликаю український народ продовжувати демонструвати своє зобов’язання верховенству права, продовжувати боротися з корупцією, наполягати на прозорості, розслідувати справи та переслідувати в судовому порядку урядових посадовців, які використовували державні кошти для власного збагачення», – наголосив Байден.

При цьому він сказав, що Росія впродовж останнього десятиліття використовувала корупцію як зброю в зовнішніх відносинах.

«Вона використовувала корупцію як інструмент для примусу, щоби тримати Україну вразливою, залежною», – сказав Байден, та повторив свій заклик щодо необхідності викорінення корупції.

За його словами, мова не йде лише про хороше урядування, мова йде про самозбереження і національну безпеку.

«Якщо ви продовжуватимете, пане президенте, досягати прогресу, якщо ви продовжуватимете наполегливо працювати та робити складний вибір, щоб Україна була на першому місці, я обіцяю, що американський народ буде на вашому боці», – заявив Байден.