Байден закликав Україну зміцнювати антикорупційні органи задля викорінення кумівства

12:35, 16 січня 2017
Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден закликав українську владу зміцнювати новостворені антикорупційні органи для викорінення кумівства і клептократії.

Байден наголосив на важливості зміцнення всіх антикорупційних інституції / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції у Києві з президентом України Петром Порошенком.

"Ви запровадили новаторську систему електронного декларування активів для боротьби з корупцією, яка допомогла забезпечити, щоб посадові особи не могли використовувати свої політичні позиції для особистого збагачення", - наголосив Байден.

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Він звернув увагу на те, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура забезпечують і підтверджують ефективність у боротьбі з корупцією, коли "вони мають ресурси".

"Важливо, щоб ви продовжували зміцнювати всі антикорупційні інституції для усунення всіх тих, хто може повернути Україну до панування кумівства та клептократії", - наголосив Байден.

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Теги: #візит#Порошенко#Байден