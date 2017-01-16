Байден закликав Україну зміцнювати антикорупційні органи задля викорінення кумівства

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції у Києві з президентом України Петром Порошенком.

"Ви запровадили новаторську систему електронного декларування активів для боротьби з корупцією, яка допомогла забезпечити, щоб посадові особи не могли використовувати свої політичні позиції для особистого збагачення", - наголосив Байден.

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Він звернув увагу на те, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура забезпечують і підтверджують ефективність у боротьбі з корупцією, коли "вони мають ресурси".

"Важливо, щоб ви продовжували зміцнювати всі антикорупційні інституції для усунення всіх тих, хто може повернути Україну до панування кумівства та клептократії", - наголосив Байден.