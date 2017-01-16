Зброю ношу після повідомлення спецслужб про підготовку замаху ФСБ - Пашинський

Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції перед Погоджувальною радою, як повідомляє "LB.ua".

“Наприкінці березня 2015 року наші спецслужби офіційно доповіли керівництву держави, правоохоронним органам і мені особисто, що ФСБ готувало викрадення мене та Парубія. Тому я завжди перебуваю з охороною, а коли охорони не було, як у цьому випадку - 31 грудня, я ходив зі своїм пістолетом”, - пояснив Пашинський.

Народний депутат також уточнив, що отримав зброю у 2014 році, після того, як регулярно відвідував “гарячі точки”.

Сергій Пашинський також зауважив, що, попри штучне збурення суспільного резонансу справи 31 грудня зусиллями колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова, найбільше зацікавлений у неупередженому та об'єктивному слідстві.

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“Я хочу наголосити, що жодне прохання Генпрокуратури я не проігнорував. Я беру участь у всіх слідчих діях. Якщо у ГПУ буде необхідність зняти недоторканність, я не буду цьому перешкоджати, але ще раз кажу: я найбільше зацікавлений, щоб слідство було проведено об'єктивно і неупереджено. Своїми діями, а не лише словами, я підтверджую цю позицію. За останній тиждень було проведено десятки допитів, очні ставки, я на всі ходив”, - заявив Пашинський.

Народний депутат також заявив: попри прикрий інцидент, він продовжить виконувати свої професійні обов'язки. Так, домагатиметься ухвалення закону про спецконфіскацію коштів Януковича, працюватиме над виконанням державного оборонного замовлення тощо.

“Хочу сказати, що 30 грудня нам вдалося запустити фінансування державного оборонного замовлення. Всі наші заводи, які мають угоди, запрацювали, вони завантажені. Бюджет цього року дає нам можливість говорити, що обороноздатність зросте в рази, і саме тому, зокрема, лунає така брехня і триває атака втікачів аферистів”, - резюмував Пашинський.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2016 року на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, в результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці Facebook.