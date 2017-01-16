Україна подає позов проти Росії до суду ООН в Гаазі (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко заявив під час зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, заступниками глави Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим.

«Три роки Російська Федерація брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму», - сказав Порошенко.

Він наголосив, що протягом трьох років російські бойовики скоюють численні терористичні атаки, жертвами яких стали сотні тисяч безвинних людей, які змушені були покинути свої помешкання.

Президент нагадав, що близько 1,7 млн українців є тимчасово переміщеними особами. «Ті, хто залишився і в Криму, і на Донбасі, зазнають тортур та переслідувань. Забороняється діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та скоюються інші злочини, які не можуть залишатися безкарними», - сказав Порошенко.

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Також він нагадав про численні злочини, які були скоєні терористами проти мирного населення у Маріуполі, Волновасі, Краматорську та збитий бойовиками літак рейсу МН17.

Глава держави висловив упевненість в тому, що Україна весь цей час з початку агресії РФ діяла виключно у форматі міжнародного права. Він зауважив, що ця робота проводилась за його дорученням і на сьогодні завершено процес тривалої досудової роботи, підготовлено позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Цей позов відбувається в рамках Конвенції щодо протидії фінансуванню тероризму. «Це була довга і кропітка робота. Було проведено багато сесій та направлена велика кількість нот», - сказав президент. Всього в рамках цього позову було проведено 5 засідань і направлено 45 нот.

За словами Порошенка, друга позиція у позові стосується застосування Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації, де також було проведено три засідання і подано більше 20 нот.

«Сьогодні весь комплекс робіт по досудовому процесу завершено. Сьогодні Україна повністю готова, щоб передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російську Федерацію по цих двох конвенціях», - заяви президент і наголосив, що підготовка української сторони дуже ретельна.

Глава держави також зазначив, що тримає на контролі і попередні позови проти РФ у рамках позовів щодо порушення нею міжнародного морського права. Україна ставить питання щодо притягнення до відповідальності за незаконну конфіскацію Росією українського майна, українських родовищ, захоплення українських платформ, перешкоджанню рибальству, нанесення екологічної шкоди та інші процеси, які спричинили шкоду Україні в анексованому Криму та окупованому Донбасі.

Президент повідомив про своє доручення Міністерству закордонних справ та Міністерству юстиції щодо супроводження позовів у рамках двосторонніх договорів щодо захисту інвестицій, якими буде забезпечено захист українських державних підприємств.

«Росія має заплатити свою ціну за агресію», - сказав Порошенко і доручив українським дипломатам передати вже сьогодні позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.