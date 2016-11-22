Луценко в Гаазі назвав корупцію режиму Януковича причиною військових злочинів на Донбасі та в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу "Тяжкі злочини та велика корупція: перетинання скоєння та відповідальності", що пройшов на полях 15-ї асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"В Україні дуже чітко видно пов'язаність корупційних злочинів та злочинів проти людяності, а в подальшому - і військових злочинів. У 2010 році в Україні до влади прийшов президент Янукович. Генеральна прокуратура України вважає, що фактично він створив державну мафію. Метою було особисте збагачення через привласнення державного майна та розкрадання державних фінансів. Слідство вважає, що вкрадено було приблизно один річний бюджет країни", - заявив Луценко.

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За його словами, для утримання влади це "організоване угрупування пішло на державну зраду на користь Російської Федерації".

"Коли у 2014 році в столиці почалися масові мирні протести, вони стосувалися корупції. Тоді влада застосувала побиття людей, а потім і розстріляла понад 100 осіб у центрі столиці. Тут ми бачимо пов'язаність групи, яка й надалі хотіла займатися корупцією і пішла на насилля та вбивства, з корупцією, яка переросла у тяжкі злочини, включаючи вбивства", - пояснив генпрокурор.

Луценко також нагадав, що пізніше Янукович втік до Росії, звідки "закликав до окупації нашої країни".

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"Відбулася анексія Криму російськими збройними силами, а потім десятки тисяч російських військовослужбовців вторглися на територію нашої країни. Під час цього відбуваються масові військові злочини та злочини проти людяності. Мільйони людей стали біженцями, тисячі, у тому числі цивільних, було вбито. Тут ми бачимо пов'язаність, як корупція переростає у військові злочини і злочини проти людяності", - наголосив генпрокурор України.

Він повідомив, що мета української делегації у Гаазі полягає в тому, щоб "просити авторитетний суд розглянути цю справу, яка починалася з масової корупції високопосадовців і переросла в тяжкі злочини проти людей, а потім і у військові злочини та злочини проти людяності".