Україна припинила дію угод з Росією у сфері телерадіомовлення

Про це йдеться в постанові Кабміну №1053, опублікованому на урядовому порталі.

«Подальша дія зазначених угод не відповідає стану міждержавних відносин і не узгоджується із заходами, яких вживає Україна для забезпечення захисту інформаційного поля країни від негативних інформаційно-психологічних впливів», - сказано в пояснювальній записці до документа.

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Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

Відтоді Нацрада з телерадіомовлення заборонила трансляцію на території України 76 російських телеканалів. Кількість російських телеканалів в українській супутниковій мережі за останні два роки скоротилася вп‘ятеро – до дев‘яти.

Угоду про співробітництво у сфері телебачення і радіомовлення між Україною і Росією було підписано в 2000 році і вона передбачала створення сприятливих правових, організаційних та економічних умов для забезпечення трансляції та розповсюдження програм російських телерадіомовних організацій на території України і програм українських телерадіомовних організацій на території Російської Федерації.

Угода у сфері інформації діяла з 1998 року і створювала правові рамки для обміну інформацією, зокрема й між інформаційними агентствами, аудіовізуальними, друкованими та іншими ЗМІ.