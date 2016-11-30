Нацрада оприлюднила список із 500 заборонених в Україні російських фільмів та серіалів

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила повний список російських художніх фільмів і серіалів, показ яких обмежений в Україні. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно із повідомленням, протягом 2014-2016 років було відмовлено у реєстрації та скасовано прокатні посвідчення на трансляцію більше 500 фільмів і серіалів.

Також у Нацраді зазначили, що перелік російських фільмів та серіалів буде розширюватись.

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«Так, упродовж 2014-2016 рр. Держкіно відмовило у державній реєстрації та скасувало прокатні посвідчення на трансляцію понад 500 фільмам і серіалам. Оприлюднюємо перелік цих аудіовізуальних творів, сформований на основі отриманих відомостей від Держкіно», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України припинив дію угод з урядом Росії про співпрацю в сфері телебачення і радіомовлення та про співпрацю в сфері інформації.

Документ запропонував міністр інформаційної політики Юрій Стець. "Проект постанови про припинення дії угоди між урядом РФ і урядом України про співпрацю в галузі телебачення і радіомовлення та угода між Кабміном України та урядом РФ про співробітництво в галузі інформації", - зазначив Стець.