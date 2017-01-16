НАБУ повідомило про затримання 6 осіб, підозрюваних у розкраданні 50 мільйонів гривень

Про це повідомляється на офіційному сайті агенства.

Під час досудового розслідування детективи Бюро встановили, що зазначені особи (два керівники державного підприємства (Кіровоградська обл.), підпорядкованого Національній академії аграрних наук України, та чотири представники комерційних компаній), вступивши в змову, у 2015-2016 роках заволоділи врожаєм держпідприємства й у подальшому легалізували вкрадене.

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Двом затриманим (керівнику держпідприємства та представнику комерційної компанії) повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. Одному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн, іншому — цілодобовий домашній арешт.

Решті затриманих — трьом представникам комерційних структур та ще одному керівнику згаданої державної компанії, задіяним у корупційній схемі, — про підозру повідомлять упродовж доби. Детективи Бюро та прокурори САП наполягатимуть на обранні для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.