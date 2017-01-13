НАБУ планує отримати доступ до реєстру е-декларацій до кінця січня

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Сьогодні директор Бюро Артем Ситник та голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак підписали меморандум про співпрацю та обмін інформацією, який набуває чинності з дня підписання. Зазначається, що меморандум, зокрема, передбачає доступ НАБУ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, якими володіє НАЗК.

«Всі технічні аспекти, необхідні для забезпечення повного доступу Бюро до реєстру е-декларацій, врегулюють упродовж ближчих тижнів», - наголошується в повідомленні.

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У НАБУ зауважили, що отримання повного доступу до зазначеного реєстру підвищить ефективність виявлення підслідних Бюро корупційних злочинів.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2016 р. Ситник та Корчак домовилися створити робочу групу для вирішення технічних питань забезпечення якомога швидшого доступу працівників Бюро до реєстру е-декларацій.

***31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого і нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, одержані на державній службі.

Станом на 12 січня 2017 року детективи НАБУ зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.