Рабинович: МОЗ цілеспрямовано знищує народ України

Про це заявив народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович, виступаючи в понеділок 16 січня на акції в підтримку кардіохірурга Тодурова під стінами Міністерства охорони здоров'я України.

«Такі, як Супрун, знищать Україну. Сьогодні в Україні ліки коштують в 14 разів дорожче, ніж в Європі, - як таке може бути? Сьогоднішня політика Міністерства охорони здоров'я - це цілеспрямоване знищення народу України. І ми не будемо цього терпіти », - сказав Вадим Рабинович.

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За його словами, «над країною, над здоров'ям її населення ставлять величезний експеримент».

«Сьогодні виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповідає нам, як жити в нашій країні. 15 провідним кардіохірургів України запропонована робота за кордоном, і все "завдяки" і. о. міністра охорони здоров'я. Так нехай краще поїде одна Супрун, а професіонали залишаться. Такі лікарі, як Тодуров, - це гордість країни, а міністр Супрун - її ганьба», - підкреслив депутат.

Він зазначив, що безкоштовне медобслуговування - конституційне право українців.

«Я нагадаю всім цим" управлінцям ", що право українця на безкоштовне медичне обслуговування прописано в Конституції України, а це означає, що жоден міністр не може скасувати Конституцію. А якщо це відбувається, значить, країна захоплена, і захоплена пройдисвітами. Тому ми тут», - переконаний лідер партії «За життя».

Нагадаємо, конфлікт навколо Міністерства охорони здоров'я стався після того, як директор Інституту серця Борис Тодуров заявив про непрозорі закупівлі медикаментів з боку Міністерства охорони здоров'я і блокування роботи Інституту серця, яке призвело до смертей десятків тисяч українців.