Рабінович скликає під МОЗ мітинг на захист лікарів

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі заявив організатор акції, народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович. Зокрема, за його словами, конфлікт між Інститутом серця і Міністерством охорони здоров'я може призвести до втрати кваліфікованих медичних працівників української медицини.

"Сьогодні офіційно легендарному кардіохірургу Тодурову і ще 15 провідним лікарям України, яких труїть МОЗ на чолі зі знаменитим волонтером Супрун, запропонували роботу за кордоном. А хто буде оперувати українців — волонтери? Тимчасові виконавці, які розставляють на провідні пости в нашій країні, все більше нагадують загарбників, мета яких — максимально послабити захоплену територію і знищити якомога більше її жителів. Іншого пояснення цьому неподобству у мене немає. Якщо ми будемо мовчати далі — втратимо країну", - заявив парламентарій.

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Рабінович закликав прихильників партії "За життя", а також усіх небайдужих громадян зібратися біля стін Міністерства охорони здоров'я в понеділок — "і висловити МОЗ своє ставлення до подій, підтримати народного кардіохірурга Тодурова та інших українських лікарів, які виступають проти тотального знищення української медицини".

Нагадаємо, раніше кардіохірург Борис Тодуров звинуватив главу МОЗ у тому, що відомство не закупило за програмою серцево-судинних захворювань витратні матеріали на суму 364 мільйони гривень, тим самим, як висловився Тодуров, погубивши більше життя українців, ніж війна на Донбасі.