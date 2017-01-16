Європарламент у вівторок обиратиме нового президента: оголошено імена семи кандидатів

Імена претендентів оголосив сьогодні у Страсбурзі в рамках першого в новому році пленарного засідання ЄП діючий президент Мартін Шульц, передає власний кореспондент УНІАН.

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Основними претендентами на цю посаду є депутати від Італії - від групи Європейських народників Антоніо Таяні, який зараз є віце-президентом ЄП, та лідер групи Соціалістів Джанні Піттелла.

На посаду також висунуті: від Європейських консерваторів та реформістів віце-президент групи Хельга Стейвенс, лідер групи Альянсу лібералів та демократів Гі Вергофстадт, італійський депутат від групи Європейських об'єднаних лівих/Північних зелених лівих Елеонора Форенца, депутат з Великої Британії від груп Зелених Джін Ламберт та депутат з Румунії від групи «Європа для націй» Лоренцо Ребега.

Відповідно до процедури, перший тур голосування розпочнеться о 9-й годині ранку. В разі, якщо хтось з кандидатів отримає найбільшу кількість голосів, він буде обраний президентом ЄП вже у першому турі. Якщо цього не станеться, відбудеться другий раунд голосування. Між першим та другим раундами вже заявлені кандидати можуть відкликати свою кандидатуру, також можуть бути висунуті інші кандидати. Потім пройде третій раунд.

В разі, якщо за результатами третього раунду не буде переможця, у четвертому раунді тільки двоє кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів у попередньому раунді, продовжать змагатися, і для того, щоб перемогти, буде необхідна проста більшість. Якщо ж коли обидва претенденти отримають однакову кількість голосів, то президентом буде обраний старший за віком кандидат.

Відразу після цього Шульц передасть свої повноваження переможцю.

Потім будуть обрані 14 віце-президентів. Наразі ще ніхто не висунутий на ці посади - імена кандидатів будуть проголошені після виборів президента ЄП.

Президент Європейського парламенту обирається на два з половиною роки – половину терміну роботи парламенту. Чинний парламент був обраний 22-25 травня 2014 року і налічує 751 депутата від 28 країн-членів ЄС.

Зараз президентом ЄП є представник соціалістів, німець Мартін Шульц, який уже заявив про те, що не буде висувати свою кандидатуру на другий термін, і має намір повернутися до Німеччини, щоб узяти участь у наступних парламентських виборах, які відбудуться у вересні цього року.