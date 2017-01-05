Європарламент на першому в новому році засіданні обере керівництво

Окрім президента, депутати призначать віце-президентів та голів парламентських комітетів. Пленарне засідання пройде 16–19 січня в Страсбурзі.

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Тайані у 2014 році був обраний віце-президентом ЄП, а до того обіймав посаду віце-президента Європейської комісії: у 2008–2010 рр. він був відповідальний за питання транспорту, а в 2010–2014 рр. – за промисловість та підприємництво.

Кандидатура Тайані вже викликала гостру критику з боку групи соціалістів. Зокрема, віце-президент групи Таня Файон (Tanja Fajon) заявила: «Дорогий пане Тайані, у своєму інтерв’ю ви заявили, що хочете бути президентом парламенту, який бореться за цінності, але, дорогий пане Тайані, які цінності ви маєте на увазі? Ті ж самі цінності, які мають Берлусконі та Орбан? Цінності розподілу, спритних угод, а не солідарності, прозорості та спільного європейського підходу? Це не той напрям, у якому повинна йти Європа. Остання річ, яку потребують демократичні інституції ЄС, це невдала модель Берлусконі».

У свою чергу, соціалісти висунули на посаду президента ЄП лідера групи, італійця Джанні Піттеллу (Jianni Pittella), який відомий, серед іншого, тим, що висловлювався за відновлення відносин із Росією.

Група Європейських консерваторі та реформістів висунула кандидатом у президенти свого віце-президента Хельгу Стейвенс (Helga Stevens), група Альянсу лібералів та демократів – лідера групи Гі Верховстадта (Guy Verhofstadt), група Європейських об'єднаних лівих/Північні зелені ліві – депутата від Італії Елеонору Форенцу (Eleonora Forenza), група Зелених – депутата від Великобританії Джіну Ламберт (Jean Lambert).

Також будуть вибрані 14 віце-президентів ЄП.

Президент Європейського парламенту обирається на два з половиною роки – половину терміну роботи парламенту. Чинний парламент був обраний 22–25 травня 2014 року і складається із 751 депутата від 28 країн-членів ЄС.

Зараз президентом ЄП є представник соціалістів, німець Мартін Шульц, який уже заявив про те, що не буде висувати свою кандидатуру на другий термін, і має намір повернутися до Німеччини, щоб узяти участь у наступних парламентських виборах, які відбудуться у вересні цього року.